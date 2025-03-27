Администрация Солнечногорска приняла участие в международной туристической выставке

Сотрудники отдела туризма Управления промышленности, инвестиций и туризма администрации Солнечногорска стали участниками Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025 в Москве. За три дня мероприятие посетили более 16 тысяч человек.

Свои достижения представили свыше 1000 экспонентов из 54 регионов России и 34 стран мира. В числе участников — национальные павильоны, гостиничные сети, IT- и авиакомпании, туристические операторы, агрегаторы и агентства.

«Благодаря выставке мы получили новые знания, укрепили деловые связи. Все это даст импульс для дальнейшего развития туристической инфраструктуры муниципалитета», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На выставке состоялось более 30 мероприятий, включая тематические сессии, конференции, презентации, дискуссии и обучающие семинары. К ним присоединились 265 спикеров и лидеров мнений из сферы туризма и гостеприимства.

В заключительный день мероприятия прошла торжественная церемония награждения участников. Московскую область удостоили диплома за выдающиеся достижения в презентации своего направления.