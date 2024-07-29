Администрация Солнечногорска поможет бизнесу подобрать участки для глэмпинга

Еженедельные встречи с представителями бизнес-сообществ в рамках поддержки предприятий малого и среднего бизнеса проходят в Солнечногорске. На очередной из них администрация муниципалитета пообщала помочь предпринимателю в подборе участков для развития глэмпинга.

Очередная встреча с предпринимателями прошла в коворкинг-центре «Альянс». С исполняющим обязанности заместителя главы городского округа Кириллом Типографщиком бизнесмены обсудили планы на будущее.

«Любой предприниматель или инвестор может обратиться к нам с предложением, вопросом или проблемой, которые будут вынесены на обсуждение. Одно из нововведений рабочей группы — привлечение специалистов от банков, чтобы оперативно решить вопросы кредитования или обслуживания», — отметил Типографщик.

Один из бизнесменов представил проект по созданию глэмпинга на территории Солнечногорска. Администрация муниципалитета окажет помощь в подборе земельного участка и в получении мер поддержки по развитию бизнеса.

Записаться на встречу предпринимателей можно через горячую линию главы муниципалитета: 8 (800) 201-67-47. А также по телефону центра «Мой бизнес»: 8 (926) 457-00-96.

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