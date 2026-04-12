Администрация Солнечногорска обсудит с жителями передачу инженерных сетей муниципалитету

В жилом комплексе «Мелодия леса» в поселке городского типа Голубое на следующей неделе состоится встреча жителей с представителями администрации городского округа Солнечногорск. Ключевая цель мероприятия — выработать совместное решение по признанию имущества бесхозным, передаче инженерных сетей на баланс муниципалитета и восстановлению нормальной жизнедеятельности комплекса.

В последнее время жители ЖК сталкиваются с рядом проблем, включая неудовлетворительное состояние дорог, перебои с водоснабжением и отсутствие уличного освещения. Ранее, после ликвидации фирмы-застройщика, вся инфраструктура жилого комплекса оказалась бесхозной. В ближайшее время будет запущена процедура признания имущества бесхозным, чтобы муниципалитет смог взять его на баланс и приступить к эксплуатации.

На встрече планируется обсудить следующие вопросы: восстановление работы линий наружного освещения, рассмотрение вопроса о приеме инженерных сетей (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) в муниципальную собственность для их дальнейшего обслуживания, а также восстановление работоспособности сетей водоотведения вблизи домов № 2 и № 3.

Кроме того, будет поднят вопрос о проведении голосования среди жителей по вопросу содержания земельных участков. На данный момент расходы на их обслуживание не заложены в тарифе. О конкретной дате и времени встречи с жителями сообщат дополнительно.