Администрация Шатуры провела выездной прием сотрудников городской больницы

Специалисты профильных служб и администрации организовали выездной прием сотрудников Шатурской больницы. Проведение таких встреч с жителями на предприятиях и в организациях округа вновь доказало удобство коммуницирования.

Муниципальный депутат Ольга Бурмистрова выступила с отчетом о деятельности администрации в различных сферах и рассказала про планы.

«Для развития спорта в Шатуре на улице Строителей по региональной госпрограмме „Спорт Подмосковья 2023–2027 года“ начались работы по строительству мини-стадиона с подогревом. На новом объекте запланировано обустройство футбольного поля, площадка для сдачи норм ГТО. Также на стадионе жители смогут заниматься легкоатлетическими видами спорта. Для удобства посетителей будут оборудованы раздевалки и душевые», — сообщила депутат.

Она поблагодарила медиков за работу и помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции. Речь о сборе гуманитарной помощи, оказании консультаций и обеспечении лекарствами. Многие бойцы сейчас нуждаются в реабилитации.

Врачи, медсестры и другие сотрудники больницы обратились к представителям власти с личными вопросами. Например, отоларинголог Юрий Белов поинтересовался возможностью оформления социальной ипотеки. Разъяснения были даны на месте.

«По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. В итоге участники платят только проценты по кредиту», — уточнила замглавы Анна Глухова.

Медики интересовались содержанием территории больницы. Все замечания взяли на контроль. Николай Прилуцкий дал поручение профильным специалистам оказать содействие, ведь комфортная инфраструктура важна и для пациентов, и для персонала.