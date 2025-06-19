Администрация Шатуры провела встречу с жителями в школе № 1

На вопросы педагогов ответили представители администрации округа и руководители различных организаций. Участие в мероприятии приняла муниципальный депутат Ольга Бурмистрова.

«С прошлого года доступна услуга по компенсации аренды жилья учителям, которые работают на территории Московской области. Участниками программы уже стали 20 педагогических работников. Наш муниципальный округ принимает участие в программе „Земский учитель“ для трудоустройства учителей в отдаленные сельские школы округа. В рамках этой программы в Коробовском лицее работают два педагога», — отметила Ольга Бурмистрова.

Также учитель физкультуры Максим Селезнев спросил, можно ли обустроить современные детские игровые площадки во дворах между домом № 10 на Академической улице и домов № 14 на улице Строителей. По данным представителей администрации, совсем скоро в этом районе Шатуры появится мини-стадион с подогревом, футбольным полем и площадкой для сдачи норм ГТО. Поэтому вопрос может стать неактуальным.