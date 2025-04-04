Администрация Серпухова провела выездной прием жителей деревни Арнеево
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел выездную встречу жителей деревни Арнеево. На вопросы также ответили муниципальный депутат Николай Пушкин, представители администрации и руководители профильных направлений.
Жители интересовали вопросами благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, трудоустройства, освещения и состояния дорог.
Каждый год принимаются необходимые меры для создания комфортных условий жизни и отдыха для жителей населенного пункта. С 2020 по 2024 годы в деревне отремонтировали дороги, включая региональные, установили уличное освещение, запустили газовую котельную, выполнили норматив программы «Социальная газификация», отремонтировали сельский ДК и ФАП, поставили новые остановки.
«Все обращения были зафиксированы. Некоторые из них удалось решить на месте, остальные взяты в работу и будут рассмотрены индивидуально», — отметил Алексей Шимко.