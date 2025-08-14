Администрация Серпухова провела выездной прием в школе № 16

В Серпухове прошел выездной прием администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В нем приняли участие глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, муниципальные депутаты и представители ресурсоснабжающих организаций.

Участники обсудили готовность жилищного фонда в Серпухове к осенне-зимнему сезону. Управляющие компании отчитались о запланированных работах, включающих ремонт кровель, межпанельных швов, замену запорной арматуры и труб, а также о выполнении предписаний Министерства чистых дел Московской области.

Специалисты подчеркнули, что аварийным службам управляющих компаний необходимо обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Жители вправе рассчитывать на предоставление качественных услуг ЖКХ. Организации должны работать на опережение.

В ходе встречи были рассмотрены индивидуальные обращения граждан, включая вопросы благоустройства.