Администрация Серпухова провела выездной прием в деревне Подмоклово

Администрация городского округа Серпухов выехала на прием жителей в деревню Подмоклово. Специалисты рассмотрели обращения по вопросам ЖКХ, благоустройства, имущественных отношений и социальной сферы.

Жительница близлежащего села Липицы попросила отремонтировать дороги на Молодежной и Спортивной улицах. Специалисты сделают профилирование и постелят щебень до конца ноября. Аналогичную задачу выполнят в деревне Подмоклово на Малиновой улице.

Людмила Григорьевна живет в деревне 70 лет, она попросила удалить деревья на местном кладбище, чтобы они на повредили памятники. Специалисты выполнят просьбу.

Жители также попросили очистить и обработать питьевой колодец на Широкой улице вблизи дома № 68. Работы там проведут до конца декабря.

Отметим, прием администрации на местах позволяет оперативно решать вопросы. Специалисты заверили, что и дальше будут поддерживать подобный формат общения с жителями.

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