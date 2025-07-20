Администрация Серпухова провела встречу с жителями в школе № 18

Встреча в формате выездной администрации состоялась в Серпухове. На ней обсудили вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутаты и активные жители. Сначала перед ними выступили представители ресурсоснабжающих организаций.

Темами стали повышение тарифов на коммунальные услуги, модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и электросетей. Также поговорили о подготовке жилого фонда к новому отопительному периоду.

Кроме того, рассмотрели индивидуальные обращения жителей. Один из участников задал вопрос об изменении местоположения спортплощадки для соблюдения тишины в жилом секторе.

«Все вопросы взяли на контроль, некоторые из них включили в повестку предстоящих совещаний. Диалог с жителями продолжим», — сказал Алексей Шимко.

Отметим, что следующая подобная встреча пройдет в центре «Шанс» 30 июля. Начнется она в 17:00.