Администрация Серпухова провела встречу с жителями в школе № 17

Тематическая встреча в формате выездной администрации была посвящена теме транспорта и дорог. Профильные специалисты ответили на вопросы жителей.

Участие в мероприятии приняли глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, муниципальные депутаты Олег Андрух, Николай Пушкин и Вячеслав Орехов, а также профильные специалисты.

Жители дома на Подольской улице предложили создать парковку за домом № 38. Глава округа поручил профильным службам проверить наличие подземных коммуникаций на участке и после принять решение.

Заасфальтировать дорогу в районе домов № 1-9 на Товарищеской улице также попросила одна из обратившихся. Участок попробуют включить в план дорожного ремонта.

Дорожное покрытие не устраивает жителей на улице Новостроек и в переулке Чехова. Участки также постараются отремонтировать.

Кроме того, жители пожаловались на срывы рейсов маршрутов № 26 и № 27. Причиной стали нехватка водителей и плохое техническое состояние автобусов. Чтобы оповещать жителей об отмене рейсов, создали чаты с актуальной информацией.

Жители деревни Нефедово предложили запустить регулярное автобусное сообщение. Специалисты пообещали изучить вопрос детально.

«Не оставили без внимания вопрос о введении в эксплуатацию платных парковок. Понимаем беспокойство жителей, но это позволит повысить комфорт и безопасность каждого автомобилиста», — сказал Алексей Шимко.

Другими темами, которые обсудили на встрече, стали нанесение дорожной разметки, корректировка автобусного расписания, обустройство искусственных дорожных неровностей и работа ливневой канализации. Следующая подобная встреча пройдет в Липицком ЦСДК.