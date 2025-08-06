Администрация Серпухова провела встречу с жителями в Пущине

В городском округе Серпухов прошла очередная выездная встреча администрации с жителями. На этот раз руководитель муниципалитета Алексей Шимко вместе с депутатами окружного Совета Андреем Тихоновым, Николаем Пушкиным, Натальей Чапуриной и представителями профильных ведомств посетил город Пущино.

Собравшихся в основном волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также темы, связанные с земельными отношениями, безопасностью и социальной газификацией.

На мероприятии рассмотрели обращение от жительницы микрорайона «Д» о восстановлении спортивной площадки у домов № 9 и № 3. Специалисты рассмотрят вопрос создания современной площадки для баскетбола и волейбола. Появление новой спортивной зоны поможет приобщить жителей и подрастающее поколение к активному образу жизни.

Затронули на мероприятии и тему безопасности дорожного движения. Жительница микрорайона «АБ» поблагодарила представителей администрации Серпухова за обустройство пешеходного перехода от парка Победы до дома № 25. Там нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Сотрудники администрации муниципалитета, народные избранники и представителями профильных ведомств поблагодарили собравшихся и напомнили, что следующая выездная встреча, посвященная вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пройдет в школе № 16 13 августа в 17:00.