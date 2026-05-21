Администрация Серпухова провела встречу с жителями в Протвино

Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в лицее Протвино. На вопросы развития города и улучшения качества жизни ответили заместители главы Серпухова, депутаты и профильные службы.

Одна из тем — обустройство детской площадки на улице Московской, дома 10 и 12. Этот адрес входит в число 12 игровых зон, которые обновят в этом году. На улице Ленина установят губернаторскую площадку.

Второй вопрос касался благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина. Жителям рассказали, что до 12 июня у них есть возможность сделать выбор, проголосовав онлайн за обновление общественного пространства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Также жители обратились с просьбой об ограничении автомобильного движения на пешеходных участках улиц Победы и Ленина. Эти варианты рассмотрят на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В обсуждении участвовали депутаты окружного Совета Юлия Громова, Сергей Вольховский, Александр Булатов и Владимир Бармин.