Администрация Серпухова провела встречу с жителями в молодежном центре «Патриот»

Встреча в формате выездной администрации состоялась в Серпухове. Большинство вопросов касалось тем жилищно-коммунального хозяйства.

Участие в мероприятии приняли глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, его заместители, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, муниципальные депутаты Николай Пушкин, Надежда Еремина, Марина Белова, Елена Акимова и Федор Чудинов, представители управляющих компаний и профильные специалисты.

«Тема ЖКХ всегда актуальна. Понимаю, что для любого жителя основа комфорта — это чистые подъезды, ухоженные дворы и стабильная работа всех инженерных систем. Поэтому мы держим работу управляющих компаний на постоянном контроле. Ориентируясь на комфорт и удобство жителей, мы изменили формат встречи: отказались от традиционных докладов и сразу перешли к обсуждению вопросов», — сказал Алексей Шимко.

Основная часть обращений касалась благоустройства дворов и качества отопления. По проблемным адресам проведут объезды. Все ситуации глава муниципалитета пообещал изучить лично.

Также в округе на особый контроль возьмут работу коммерческих управляющих компаний.