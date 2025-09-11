Администрация Серпухова провела встречу с жителями в лицее Протвина

На вопросы жителей отвечали глава округа Серпухов Алексей Шимко, старший помощник городского прокурора Андрей Алексеев, депутаты окружного Совета Сергей Вольховский, Владимир Бармин и Александр Булатов. Участники встречи обсудили установку камер видеонаблюдения на территории муниципалитета, увековечивание памяти защитников Родины и другие вопросы.

Алексей Шимко поручил поставить видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион», в лесу вблизи торгового центра «Слава». В прошлом году это место облагородили, а сейчас появились первые последствия действий вандалов. Отметим, что недавно в обновленном парке «Сказка» тоже установили видеокамеры. Жители высоко оценили усилия администрации по созданию безопасной среды для отдыха детей и взрослых.

Помимо этого, на встрече подняли тему увековечивания памяти защитников Родины. В центре Серпухова планируют благоустроить памятное место.

Также участников мероприятия интересовали вопросы, касающиеся сфер благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, здравоохранения.

Напомним, что следующая выездная встреча пройдет в Дашковской школе 24 сентября в 17:00.