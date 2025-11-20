Администрация Серпухова провела встречу с жителями деревни Паниково

В Серпухове прошел выездной прием администрации в школе № 1. На вопросы жителей деревни Паниково ответили депутаты Игорь Ермаков, Максим Валиков, Николай Пушкин, Марина Белова, Алексей Батогов и Олег Андрух.

Участники выездного приема обсудили благоустройство и ЖКХ, спорт, имущественные отношения и здравоохранение.

Жители дома № 11/8 на улице Володарского сообщили о протечке крыши после капитального ремонта. Глава Серпухова Алексей Шимко взял вопрос на личный контроль и пообещал проработать проблему с профильными специалистами.

Также обратили внимание на качество благоустройства тротуара в деревне Паниково.

«Будет проведена проверка не только этого участка, но и общей дорожной ситуации в населенном пункте, чтобы привести все объекты в соответствие с нормативами, повысив комфорт и безопасность для пешеходов», — прокомментировал глава муниципалитета.

Следующий выездной прием пройдет 26 ноября в 17:00 в центре «Патриот».