Администрация Серпухова провела встречу с жителям в поселке Большевик

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и муниципальные депутаты встретились с жителями поселка Большевик в доме культуры. Они обсудили темы ЖКХ, благоустройства, обслуживания дорог и тротуаров.

На встречу приехали глава Серпухова Сергей Никитенко, депутаты Николай Пушкин, Наталья Боровских и Владимир Бармин.

Сначала участники встречи обсудили обустройство проезда и парковки между домами № 34 и № 36 на улице Ленина. В этих многоэтажках располагаются коммерческие точки, территориальный отдел и многофункциональный центр. Жители просят расширить проезд, чтобы машины могли без труда разъехаться и припарковаться. Сергей Никитенко рассказал, что работы выполнят до конца октября. Смета включена в план-график. Специалисты администрации разместят закупку, определят подрядчика и заключат муниципальный контракт.

К представителям власти обратились женщины, которые занимаются благотворительностью. Они приняли решение помочь участникам специальной военной операции в реабилитации. Заявительницы спросили про меры поддержки, которые существуют в этой сфере. Их проконсультировали и дали рекомендации.

Также пользуются спросом консультации у нотариусов. Жителям Серпухова предоставили разъяснения и в этой области.

Отметим, что формат выездной администрации — постоянная практика городского округа.

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