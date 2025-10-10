Администрация Серпухова провела совещание по подготовке к отопительному сезону

В администрации городского округа Серпухов прошло оперативное совещание по запуску отопительного сезона. Специалисты отметили, что основная причина отсутствия ресурса в жилых домах — завоздушивание системы. Управляющие компании обрабатывают все обращения.

Все службы перевели в усиленный режим из-за прогнозируемого похолодания на следующей неделе. Главная задача — обеспечить теплом все жилые помещения в кратчайшие сроки.

На совещании обсудили организацию работы с обращениями жителей через Единую диспетчерскую службу, оптимизацию обработки поступающих звонков и повышение эффективности взаимодействия с управляющими компаниями.

Профильные специалисты приняли решение усилить контроль за обработкой обращений, сократить сроки реагирования на заявки, повысить качество ремонтов и организовать дополнительное информирование жителей.

«Усилим взаимодействие с жителями, каждое обращение будет рассмотрено в оперативные сроки», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.