Администрация Серпухова проинспектировала качество уборки дворов
25 марта заместитель главы городского округа Серпухов Дмитрий Мазуров вместе с представителями управляющих компаний и профильными специалистами проверил качество устранения ранее выявленных нарушений, а также текущее состояние дворовых территорий.
На улице Новая, дом № 16 управляющая компания выполнила замену покрытия кровли — ранее зафиксированная течь устранена. В ходе объезда особое внимание уделили состоянию дворовых территорий. Зафиксированы замечания: детская площадка нуждается в покраске, на одном из участков требуется ликвидировать скопление воды. По дому № 13 даны поручения по наведению порядка на прилегающей территории.
«Все выявленные недочеты переданы ответственным организациям. Устранение остается на контроле опергруппы до полного выполнения работ», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.