Администрация Щелкова встретилась с жителями в поселке Фряново

Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Фряново. На ней жители задали специалистам администрации городского округа Щелково интересующие их вопросы.

Обращения жителей поселка были связаны с ремонтом дороги и тротуара на Тракторной улице. Их обновление включат в план работ на следующий год.

Представители медицинской сферы поинтересовались вопросом организации дороги к выделенным земельным участкам в деревне Головино. Отсыпку пообещали провести в 2025 году.

Часть тем была связана с отоплением. Жителей волнует качество подачи тепла зимой в дом на улице Текстильщиков и строительство новой котельной на Фабричной улице.

«Благодарю каждого, кто сегодня пришел, — за активность, неравнодушие, открытый диалог и обратную связь», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

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