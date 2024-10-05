Администрация Щелкова встретилась с жителями микрорайона Бахчиванджи

Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что за последние годы территория Бахчиванджи изменилась: построили новую котельную, капитально отремонтировали школу, дороги, провели благоустройство.

На встречу пришел ветеран специальной военной операции Виктор. Он попросил отремонтировать пешеходный переход над Щелковским шоссе в микрорайоне Чкаловский.

«Объект федеральный, но мы отработаем с коллегами, чтобы сделать все в кратчайшие сроки. Ориентировочно — в течение месяца», — сказал Андрей Булгаков.

Глава округа и ветеран обсудили обучение участников СВО по программе президента России Владимира Путина «Время героев». Так власти подготовят компетентных руководителей из числа бойцов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, ведь они не понаслышке знают, что значит служить родине. Виктор сказал, что планирует принять участие.

Также жители просили обустроить песочнику у дома № 37 на улице Беляева, организовать секцию по катанию на коньках на стадионе «Юность», сделать «лежачие полицейские» у поликлиники и школы, а также добавить новый маршрут № 9К с заездом в Чкаловский.

«Все вопросы решим в течение месяца», — подытожил глава округа Андрей Булгаков.

Глава выехал к домам № 3 и № 4 на улице Беляева. Жители жаловались на то, что там образуется большая лужа. Андрей Булгаков поручил обследовать территорию и оповестить жителей о принятых решениях.

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