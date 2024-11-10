Администрация Щелкова встретилась с сотрудниками авиационного завода

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, прокурор Денис Зайцев и сотрудники администрации муниципалитета посетили Опытный завод № 31, чтобы встретиться с коллективом авиационного предприятия. На мероприятии обсудили вопросы отопления, ремонта дорог, благоустройства дворов и другие.

Так, одна из сотрудниц спросила про отопление дома № 23 на Космодемьянской улице. Сейчас филиал «Теплоресурса» и управляющая компания «Авангард Восток» перенастраивают элеватор для улучшения качества подачи тепла. Помимо этого, там обновят участок трубы. Это поможет без сбоев пройти зимний период.

Еще одна участница встречи задала вопрос о ремонте дороги на Свирской улице, ее не обновляли с 2016 года. Полную замену асфальтового покрытия запланировали на следующий год.

Также работники предприятия обратили внимание представителей администрации на состояние дороги по улице Свердлова. К новому детсаду на Школьной улице там проложили тротуар. Его отремонтируют в 2025 году.

Жительница дома № 18 по улице Радиоцентра обратилась с просьбой обновить входную группу в подъезде. На мероприятии решили, что работы проведут в весенний период.

Крышу дома № 7 по улице Металлоконструкций частично заменят до конца ноября.

Кроме того, на встрече прозвучал вопрос о подтоплении вблизи дома № 25 в 1-м Советском переулке. Собравшиеся совместно решили, что строительство колодца и установка дренажной системы устранят проблему. Работы запланировали на лето.

«Благодарю всех жителей за активное участие в жизни и улучшении городского округа Щелково», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

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