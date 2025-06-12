Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписали глава городского округа Андрей Булгаков и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова. Они договорились о сотрудничестве в области профессиональной переподготовки, трудоустройства и всесторонней помощи ветеранам спецоперации.

Исполнять соглашение будут администрация Щелкова, общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, «Всероссийское общество инвалидов», «Автоклуб „Бравес 4×4“», благотворительный фонд «Мы вместе» и общественная организация ветеранов вооруженных сил России.

«Подписание соглашений гарантирует ветеранам получение профессиональной переподготовки, возможности трудоустройства, всесторонней помощи. Чувство востребованности — это действительно важно», — отметил Андрей Булгаков.

После официальной части вручили удостоверения новым членам Ассоциации ветеранов СВО в Щелкове. В организацию вступили Сергей Зайцев, Владислав Бражников, Алексей Собачкин, Андрей Шубин и Роман Петренко. Они настроены на положительный рабочий лад и планируют уделить большое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Отметим, Ассоциация ветеранов СВО в Московской области была создана в феврале 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.