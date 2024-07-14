Администрация Рузы вместе с МинЖКХ провела прием жителей в школе №  3

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Администрация городского округа Руза организовала прием граждан на территории школы № 3. На встречу приехал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Прием жителей городского округа Руза организовали на открытом воздухе. На встречу приехали специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Обсуждали различные вопросы: благоустройство, ремонт инженерных коммуникаций и кровли, а также асфальтирование дорог.

«Сегодня к нам присоединились наши региональные коллеги — большая команда Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Достаточное количество жителей сегодня пришло. Анализирую и понимаю, что больше всего вопросов по капитальному ремонту. Здесь онлайн можно было посмотреть заявки и понять, на какой стадии они находятся», — рассказал глава городского округа Руза Николай Пархоменко.

Специалисты Министерства выслушали всех жителей, которые пришли на встречу. Проблемы решали в зависимости от сложности.

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