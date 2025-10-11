Администрация Рузы провела выездной прием жителей поселка Дорохово

Очередной выездной прием администрации Рузы прошел в местной школе. Участники уделили внимание вопросам здравоохранения, поддержке участников СВО и их семей.

На встрече присутствовали представители Рузской больницы и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Руководитель муниципального образования Александр Горбылев, его профильные заместители и депутаты ответили на наболевшие вопросы.

«Уже неоднократно проводилась выездная администрация в Дорохове. По итогам предыдущей администрации возникли вопросы. Сегодня мы уже с полной уверенностью можем дать ответы», — сказала председатель Совета депутатов в Рузе Ирина Вереина.

Жители поселка получили ответы на вопросы, связанные с началом отопительного сезона, касающиеся благоустройства и общей сферы жилищно-коммунального хозяйства.