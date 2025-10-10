Администрация Рузского округа провела прием жителей в поселке Тучково
Очередная встреча администрации Рузского администрации муниципального округа с жителями в выездном формате прошла в обновленном после капитального ремонта доме культуры поселка Тучково. Основными темами обращений стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Жители рабочего поселка пришли на встречу, чтобы получить ответы на самые животрепещущие вопросы. Они были как «сезонными», связанные со стартом отопительного сезона, так и «традиционными», касающимися благоустройства и в целом сферы жилищно-коммунального хозяйства. Но особое внимание в рамках состоявшегося выездного приема было решено уделить транспортной тематике.
Администрация Рузского муниципального округа и далее планирует продолжать выездные встречи для решения всех вопросов, поступающих от жителей. Такой формат позволяет четко и оперативно получить обратную связь по вопросам транспорта, ЖКХ, электроснабжения и в целом благоустройства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.