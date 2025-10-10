Администрация Рузского округа провела прием жителей в поселке Тучково

Очередная встреча администрации Рузского администрации муниципального округа с жителями в выездном формате прошла в обновленном после капитального ремонта доме культуры поселка Тучково. Основными темами обращений стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Жители рабочего поселка пришли на встречу, чтобы получить ответы на самые животрепещущие вопросы. Они были как «сезонными», связанные со стартом отопительного сезона, так и «традиционными», касающимися благоустройства и в целом сферы жилищно-коммунального хозяйства. Но особое внимание в рамках состоявшегося выездного приема было решено уделить транспортной тематике.