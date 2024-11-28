Администрация Реутова заключила соглашение с колледжем и союзом предприятий

Администрация городского округа Реутов, подмосковный колледж «Энергия» и региональное отделение Союза машиностроителей России заключили соглашение о партнерстве. Это поможет школьникам легче определиться с профессией, а предприятиям привлечь молодых перспективных сотрудников.

Председатель московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Валерий Бунак, заместитель главы Реутова Лилия Бабалова и директор Подмосковного колледжа «Энергия» Константин Подоляк встретились, чтобы подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

«Оно дает очень большие перспективы для роста и объема. Мы будем больше внимания уделять профориентационной работе, мотивации, карьерной траектории наших школьников», — поделился Константин Подоляк.

Соглашение подписали для подготовки высококвалифицированных кадров для машиностроительных предприятий Московской области. Помимо этого, партнерство поможет привлечь молодежь к работе в стратегически значимых отраслях промышленности.

Напомним, что в 2022 году администрация Реутова начала сотрудничать с Военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения», вместе они организовали учебно-производственный кластер «Машиностроение» в колледже «Энергия».

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