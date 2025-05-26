Администрация Реутова провела выездной прием жителей в школе № 7
Около 100 человек обратились к профильным специалистам во время выездного приема администрации Реутова в школе № 7. Участниками встречи стали также участники СВО и члены их семей.
На вопросы ответил глава городского округа Филипп Науменко. Одна из самых обсуждаемых тем — восстановление общественных пространств и дворов после ремонта теплосетей в северной части города. Жителям рассказали, что на улицах Советская, Гагарина и проспекте Мира уложили новый асфальт, завезли грунт, высадили кустарники и деревья. В некоторых районах работы продолжаются.
«Рассказал жителям о реконструкции проспекта Мира. Приступаем к капитальному ремонту проезжей части. В течение месяца заменим 2,4 километра асфальта, обновим тротуары и парковки, также проведем новую линию уличного освещения, поставим 25 световых опор со светодиодными светильниками. Эту работу завершим до конца года», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.
Родители поинтересовались обновлением стадиона школы № 7. Объект включили в проект «Инициативного бюджетирования». Здесь заменят покрытие и нанесут разметку на футбольном поле. В Реутове запланирован ремонт еще трех школьных стадионов, открытых для жителей. Работы проведут в школах № 1 и № 2, а также в гимназии.
В ходе выездного приема администрации глава Филипп Науменко разобрал со своими заместителями и депутатами конкретные жизненные ситуации заявителей.