Администрация Реутова провела выездной прием жителей в школе № 7

Около 100 человек обратились к профильным специалистам во время выездного приема администрации Реутова в школе № 7. Участниками встречи стали также участники СВО и члены их семей.

На вопросы ответил глава городского округа Филипп Науменко. Одна из самых обсуждаемых тем — восстановление общественных пространств и дворов после ремонта теплосетей в северной части города. Жителям рассказали, что на улицах Советская, Гагарина и проспекте Мира уложили новый асфальт, завезли грунт, высадили кустарники и деревья. В некоторых районах работы продолжаются.

«Рассказал жителям о реконструкции проспекта Мира. Приступаем к капитальному ремонту проезжей части. В течение месяца заменим 2,4 километра асфальта, обновим тротуары и парковки, также проведем новую линию уличного освещения, поставим 25 световых опор со светодиодными светильниками. Эту работу завершим до конца года», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.