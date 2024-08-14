Администрация Реутова проведет выездную встречу с жителями в школе № 3

Фото: Медиасток.рф

Выездной прием администрации городского округа Реутов пройдет 15 августа. Встреча состоится в школе № 3.

Участники приема обсудят с представителями администрации муниципалитета вопросы ЖКХ, благоустройства, строительства и ремонта дорог, безопасности, образования, здравоохранения и многие другие.

«Встретимся в школе № 3 на Советской улице и вместе обсудим вопросы, которые вас волнуют. Начнем работать в 18.00. Прием будем вести я, мои заместители, депутаты и руководители подразделений», — сообщил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Напомним, в прошлый раз подобная встреча прошла в Центре культуры и искусств. После глава округа проверил благоустройство территорий по обращениям жителей. Также Филипп Науменко поддержал идею горожан выпустить «Азбуку Реутова», которая уже готовится к изданию.

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