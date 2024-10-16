Администрация Реутова проведет встречу с жителями северной части города

Встреча в формате выездной администрации пройдет в Реутове. На нее приглашают жителей северной части города.

Мероприятие состоится в гимназии на улице Некрасова. Жители могут задать специалистам администрации Реутова любые волнующие их вопросы и озвучить свои предложения.

«Эта форма работы уже зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных: жители могут без предварительной записи подойти со своими вопросами к любому из заместителей главы или ко мне лично», — прокомментировал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Отметим, что ранее подобная встреча состоялась для работников градообразующего предприятия «НПО машиностроения». От сотрудников поступило более 70 обращений, по 55 из которых дали разъяснения сразу, по остальным проводят работу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».