Администрация рассмотрит более 100 обращений жителей Химок

В лицее № 7 в Старых Химках прошла масштабная выездная администрация. Во время мероприятия профильные специалисты приняли и зафиксировали более 100 обращений горожан по вопросам ЖКХ, благоустройства, социального обеспечения и безопасности.

Участие в диалоге с жителями приняла временно исполняющая полномочия главы городского округа Инна Федотова, которая лично отвечала на вопросы химчан и поручила взять на контроль все темы, требующие дополнительной проработки.

«Вместе с коллегами, представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, мы зафиксировали более 100 обращений. На вопросы жителей постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль профильными службами», — заявила Инна Федотова. Жители, как отметила одна из участниц встречи Светлана Подгорная, смогли напрямую обсудить с главой и специалистами насущные проблемы, например, по вывозу мусора, и получить оперативное решение.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул эффективность и удобство данного формата для жителей: встречи проходят вечером, что позволяет людям обратиться за помощью после рабочего дня и получить ответ в режиме живого диалога. Следующая выездная администрация запланирована на 28 января с 18:00 до 20:00 в микрорайоне Левобережный на базе школы № 29 (ул. Совхозная, д. 16, стр. 6).