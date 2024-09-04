Администрация Раменского помогла жительнице из Курска встать на учет в больнице

Беременная Юлия Лиханова с семьей бежала из-под обстрелов во время обстрелов Курской области. Она обратилась в администрацию Раменского, и через сутки ее поставили на учет в женскую консультацию.

Юлия Лиханова преподавала в музыкальной школе. Она вместе с семьей покинула родной край, когда Вооруженные силы Украины оккупировали Курскую область. Ее сын — курсант юридического института, а младшему исполнилось три года. Юлия и ее муж готовятся к пополнению. Поэтому девушка обратилась в администрацию Раменского округа с просьбой оказать содействие. Через сутки ей оказали первую гуманитарную помощь и поставили на учет в женскую консультацию.

«К нам приехала пациентка из Курска, мы с удовольствием взяли Юлю к нам на учет в женскую консультацию. Очень рады ее намерению рожать у нас», — сообщила заведующая женской консультацией Наталья Леконцева.

Юлия Лиханова отметила, что ее поставили на учет оперативно и без волокиты.

Напомним, центр поддержки семей участников СВО помогает прибывшим жителям приграничных округов. Он работает в доме № 2 на улице Михалевича. Телефон горячей линии: 8 (496) 473-91-01.

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