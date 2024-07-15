Администрация Пушкинского округа провела встречу с жителями

Глава городского округа Максим Красноцветов провел выездной прием администрации в микрорайоне Новое Пушкино. На встречу пригласили активистов партии «Единая Россия» и представителей управляющих организаций.

Выездной прием администрации городского округа Пушкинский организовали на территории школы № 11. На встречу с представителями муниципалитета и управляющих компаний пришли 79 жителей. Основные вопросы касались тем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, здравоохранения, ремонтов кровли и дорог, а также водоснабжения.

«Сегодня была инициативная группа, которая подняла вопрос по озеленению, по содержанию зеленых насаждений, по реализации проекта по благоустройству на территории нашего городского округа. Достаточно интересная жизненная позиция, которая требует пристального внимания», — подчеркнул Максим Красноцветов.