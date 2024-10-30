Администрация Пушкино встретилась с работниками завода упаковки

Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов вместе с коллегами встретился с сотрудниками завода упаковочных материалов «Скандипакк». На мероприятии обсудили вопросы отопления, расселения аварийного жилья, ремонта дорог и многие другие.

Сотрудница предприятия упаковки Екатерина Кондалова рассказала руководителю муниципалитета, что прошлой зимой во время аварии на котельной ее квартира осталось без отопления на несколько суток. Екатерина опасается повторения ситуации в этом году. Максим Красноцветов ответил, что вопрос находится на особом контроле у руководства Пушкино.

«Когда мы узнали о том, что глава округа приезжает к нам на производство и будет проводить встречи с сотрудниками, мы воспользовались этим, чтобы рассказать ему о наших текущих бедах. Я считаю, что это хорошо. Хорошая идея, полезная», — сказала сотрудница компании «Скандипакк» Екатерина Кондалова.

На встрече собравшиеся обсудили также вопросы расселения ветхого и аварийного жилья, ремонт дорог, проблемы общественного транспорта и благоустройство дворов.

«В основном, на предприятиях в которые мы приезжаем, работают местные жители, жители, которые проживают там, где работают. Для людей это удобно, без отрыва от производства, мы решаем те проблемы, с которыми, наверное, в другом формате было бы не так удобно работать», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.