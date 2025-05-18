Администрация Пушкино провела выездной прием сотрудников Водоканала

Выездной прием администрации прошел в связи с реорганизацией предприятия. Сотрудников интересовали повышение зарплат, организация транспорта для работы и дальнейшее трудоустройство в новой компании. Специалисты ответили на все волнующие вопросы.

В мероприятии приняли участие глава Пушкинского и его заместители. Находясь на рабочем месте, сотрудники могли решить вопросы своего дома или двора, вместе обсудить планы по развитию предприятия.

«Я по поводу ремонта здания нашего, по поводу зарплаты, потому что у нас все поменялось. В общем, будут нам помогать — то, что я хотела услышать», — сказала Марина Косенкова.

С 15 мая МУП ЖКХ «Лесной» стал новой обслуживающей организацией, отвечающей за водоснабжение и водоотведение в городе Пушкино. Глава округа Максим Красноцветов проинформировал об этом в своем канале. Работники интересовались трудоустройством, заработной платой, ремонтом здания и обеспечением корпоративным транспортом от станции Пушкино до места работы.

«Встреча прошла продуктивно. Сотрудники водоканала активно общались с главой. Все вопросы решаемы, то есть люди довольны», — добавил Владимир Чанкин.