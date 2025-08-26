Администрация Пушкино провела выездной прием для председателей ТСЖ

Тема жилищно-коммунального хозяйства была самой актуальной во время выездного приема старших по многоквартирным домам. Председателей интересовало качество работы управляющей компании, благоустройство дворов и реконструкции сетей по государственным программам.

«Советы домов активно принимают участие в жизни своего дома и хотят взаимодействовать с управляющими компаниями, формировать планы по текущему ремонту и участвовать в приемке работ. Эти вопросы звучали на повестке», — отметила заместитель главы Пушкинского округа Екатерина Носачева.

Жители отметили положительную динамику в работе ресурсоснабжающей организации, которая работает с апреля 2025 года. Улучшилось качество воды и сроки выполнения заявок.

Также в рамках Народной программы и партийного проекта «Городская среда» в 2025 году капитально отремонтируют 207 многоквартирных домов, в 65 из них будет полностью заменена кровля.

«Этот формат популярен у наших жителей. Темы, которые мы сегодня рассматривали, это две основные темы — эксплуатация МКД и предоставление коммунальных услуг. Некоторые контрольные вопросы, которые волнуют жителей, отфиксировали, будем разбираться во взаимоотношениях управляющих компаний как муниципальных, так и частных», — добавил глава Максим Красноцветов.

Встречу посетили 102 человека. Максим Красноцветов поблагодарил всех за участие и стремление сделать округ лучше.