Администрация Пушкино провела встречу с жителями села Тарасовка

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в селе Тарасовка городского округа Пушкинский. Мероприятие посетили 56 человек.

На вопросы жителей отвечали глава муниципалитета Максим Красноцветов, руководители ресурсоснабжающих предприятий и активисты «Единой России». Участников мероприятия интересовали темы, касающиеся работы общественного транспорта, благоустройства, земельно-имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, содержания автомобильных дорог.

По словам Максима Красноцветова, выездной формат встреч очень хорошо зарекомендовал себя.

«Мы видим, что он вызывает искренний интерес и активное участие со стороны жителей. Все обращения специпалисты взяли в работу», — отметил глава городского округа Пушкинский.

Ранее, 27 августа, подобная встреча прошла в Ивантеевке. Накануне Дня знаний вопросы Максиму Красноцветову и профильным специалистам задавали педагоги и воспитатели.