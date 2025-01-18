Администрация Пушкино провела встречу с жителями поселка Зеленоградский

Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Зеленоградский. Жители населенного пункта задали вопросы о работе систем канализации, благоустройстве и транспортной доступности.

Большинство вопросов касались темы содержания систем канализации. На них ответили сотрудники филиала межрайонного Щелковского водоканала. Также жителей волновали темы благоустройства территорий, транспортной доступности, организации досуга в поселке.

На встречу с жителями приехали глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, его заместители, начальники профильных управлений и представители ресурсоснабжающих организаций. Всего пришли 65 жителей.

Формат выездной администрации давно зарекомендовал себя как эффективный инструмент взаимодействия с жителями.

«Мы провели за прошедший год 33 выездные администрации и приняли достаточно много людей. Сегодня работаем в поселке Зеленоградский. Это территория, которая сопряжена со многими проблемными точками. И сегодня мы конкретно, подробно прошли по всем проблемам и обсудили наболевшие вопросы, которые, безусловно, требуют особого внимания», — сказал Максим Красноцветов.