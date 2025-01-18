Администрация Пушкино провела встречу с жителями поселка Зеленоградский

Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Зеленоградский. Жители населенного пункта задали вопросы о работе систем канализации, благоустройстве и транспортной доступности.
На встречу с жителями приехали глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, его заместители, начальники профильных управлений и представители ресурсоснабжающих организаций. Всего пришли 65 жителей.
Большинство вопросов касались темы содержания систем канализации. На них ответили сотрудники филиала межрайонного Щелковского водоканала. Также жителей волновали темы благоустройства территорий, транспортной доступности, организации досуга в поселке.
Формат выездной администрации давно зарекомендовал себя как эффективный инструмент взаимодействия с жителями.
«Мы провели за прошедший год 33 выездные администрации и приняли достаточно много людей. Сегодня работаем в поселке Зеленоградский. Это территория, которая сопряжена со многими проблемными точками. И сегодня мы конкретно, подробно прошли по всем проблемам и обсудили наболевшие вопросы, которые, безусловно, требуют особого внимания», — сказал Максим Красноцветов.
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