Администрация Пушкино провела встречу с жителями микрорайона Мамонтовка

Встреча в формате выездной администрации состоялась в микрорайоне Мамонтовка в Пушкинском округе. Жителей интересовали темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и транспортной доступностью.
Участниками встречи стали глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутаты городского Совета, представители профильных служб, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. На встречу пришли 40 жителей.
На мероприятии обсудили вопрос о подтоплении частных домов канализационными стоками. Сейчас идут работы по устранению чрезвычайной ситуации.
Также жителей волновали земельные вопросы, транспортная доступность, тема ЖКХ, благоустройства территорий и работы образовательных учреждений.
«В любом случае все эти мероприятия мы сегодня обсудили. Мы понимаем, что это проблемы, которые есть на территории, и их надо решать. В конечном итоге я уверен, что общими усилиями как правительства Московской области, губернатора, мы многие вопросы решим», — прокомментировал Максим Красноцветов.
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