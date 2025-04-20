Администрация Пушкино провела встречу с жителями микрорайона Мамонтовка

«В любом случае все эти мероприятия мы сегодня обсудили. Мы понимаем, что это проблемы, которые есть на территории, и их надо решать. В конечном итоге я уверен, что общими усилиями как правительства Московской области, губернатора, мы многие вопросы решим», — прокомментировал Максим Красноцветов.