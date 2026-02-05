Администрация провела встречу с жителями в Солнечногорске

На территории Солнечногорского механического завода прошел выездной прием жителей, организованный администрацией. В обсуждении предложений и проблем сотрудников приняли участие первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, депутат и член фракции Единая Россия Степан Козлов, а также профильные заместители, руководители управлений и отделов, МБУ «ДЕЗ» и МКП «ИКЖКХ».

Во время приема было рассмотрено около 50 индивидуальных обращений от 16 работников предприятия. Чаще всего задавались вопросы, связанные с уборкой территорий после снегопадов, записью к врачам, состоянием транспортной инфраструктуры и качеством коммунальных услуг. Один из сотрудников поинтересовался задержками автобусов по маршрутам № 2 и № 4. Представители администрации объяснили, что это связано с плохими дорожными условиями и гололедом. Для решения данной проблемы совместно с перевозчиками рассматривается возможность увеличения числа автобусов и водителей.

«Организация подобных встреч крайне важна, поскольку позволяет нашим работникам оперативно получать необходимую консультацию и своевременно решать возникающие вопросы, несмотря на загруженность рабочего графика. Главная цель нашего мероприятия заключается именно в обеспечении доступности профессиональной поддержки и быстрого реагирования на нужды наших жителей», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Подобные выездные администрации регулярно проходят во всех территориях округа, включая местные предприятия. Кроме того, у горожан есть возможность записаться на личный прием к главе округа и его заместителям. График доступен на официальном сайте.