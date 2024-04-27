Администрация провела встречу с жителями в Подрезкове | 360°

27 апреля 2024, 17:58
Администрация провела встречу с жителями в Подрезкове
Свыше 70 обращений обработали представители администрации Химок в выездном формате в микрорайоне Подрезково. Чаще всего жители приходили с вопросами по жилищно-коммунальному хозяйству, соцобеспечению, транспорту и благоустройству.
Формат выездной администрации позволяет решать вопросы оперативнее и эффективнее, а жителям — встречаться с ведомствами, не покидая пределов родного микрорайона.
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«У меня был вопрос по поводу благоустройства тротуаров на улице Новозаводская. Службы приняли во внимание мою заявку, надеюсь, будет результат. Такой формат встреч мне понравился», — поделилась жительница Химок Татьяна Соловьева.
Всего в Химках с начала 2024 года провели 18 выездных администраций. Следующа встреча с жителями в таком формате пройде 16 мая в Старых Химках по адресу проспект Мира, дом 22/7 в школе «Наследие». Время работы с 16:00 до 20:00.
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