Администрация провела встречу с жителями Химок

В Старых Химках состоялась выездная администрация, в ходе которой жители смогли напрямую обсудить волнующие вопросы с представителями администрации и профильных служб. В приеме химчан приняли участие глава округа Инна Федотова, депутат Совета депутатов Валентин Герасимов, заместители главы, специалисты профильных управлений, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Государственного фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы широкого круга тем: от коммунальных платежей и ремонта домов до благоустройства и земельно-жилищных вопросов. По каждому обращению профильным специалистам и их заместителям поставлены конкретные задачи. Там, где необходимо разобраться на месте, будут проведены выездные комиссии с принятием решений в оговоренные сроки.

«Отработка вопросов на личном контроле. Такие встречи продолжим проводить в разных микрорайонах округа, ведь прямой диалог с жителями — это крепкая основа развития округа», — отметила Инна Федотова.

Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что выездные администрации являются важным инструментом обратной связи, позволяющим увидеть проблемы «изнутри» и сразу наметить пути их решения. Он отметил, что среди главных запросов жителей — ремонт дорог и благоустройство, и пообещал держать на контроле каждый озвученный вопрос и добиваться конкретных результатов.

Формат выездной администрации в Химках продолжается. Принять участие, прийти с проблемой, проконсультироваться и задать свои вопросы напрямую главе округа, заместителям и руководителям профильных подразделений может каждый житель города.