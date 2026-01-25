Администрация провела тимбилдинг для молодежи ко Дню студента в Дубне

Ко Дню российского студенчества администрация Дубны организовала для молодежи масштабный тимбилдинг на лыжной базе «Юде-кон». 23 января студенты, разделившись на команды, участвовали в веселых спортивных эстафетах, а в перерывах за чаем обсуждали с представителями власти свои идеи по празднованию 70-летия наукограда.

Программа «Страна рекордов» помогла участникам проявить ловкость и сплотиться. Во время диалога студенты предложили ряд смелых инициатив для предстоящего юбилея: проведение открытой вечеринки с известным артистом, серии спортивных турниров, а также крупного фестиваля «Дубна. Наука. Фест». В рамках последнего предлагается организовать конкурс муралов с приглашенными стрит-арт художниками для создания на стенах домов портретов ученых и изображений научных достижений города. Еще одна группа выдвинула идею проведения стратсессии с участием представителей предприятий, студентов и активных жителей для совместного проектирования будущего Дубны.

Глава городского округа Максим Тихомиров поздравил студентов с праздником, отметив: «Для вас открыты все двери: в науку, в мир высоких технологий, в медицину, на современные производства. Уверен, наша молодежь — самая активная и талантливая. Всегда со студентами на связи, будем и дальше совместно развивать студенческое движение наукограда». Мероприятие стало частью системной работы по вовлечению молодежи в развитие городской среды.