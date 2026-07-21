Администрация провела прием граждан по вопросам ЖКХ в Павловском Посаде

21 июля в администрации Павлово-Посадского городского округа состоялся личный прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который провел заместитель главы округа Александр Николаевич Белоусов. В ходе встречи были рассмотрены обращения, касающиеся капитального ремонта кровель, ремонта жилых помещений после протечек, ремонта подъездов, перерасчета за тепловую энергию и качества водоснабжения.

В рамках приема особое внимание уделено обращению жителей дома № 69б в деревне Ефимово по вопросу капитального ремонта кровли. Александр Белоусов разъяснил, что дом включен в план работ Фонда капитального ремонта на период до 2028 года, при этом управляющей компании дано поручение выполнить текущий ремонт кровли в срок до 21 августа 2026 года.

Жители дома № 124 в селе Рахманово обратились с проблемой поступления пара из-под здания. Заместитель главы поручил исполнителям выехать на адрес, провести обследование и предоставить разъяснения по выявленным причинам.

По обращению жителей дома № 15 по улице Орджоникидзе, касающемуся затянувшегося ремонта подъездов и разрушения вентиляционных каналов, даны поручения представителю управляющей компании проконтролировать проведение ремонтных работ и в кратчайшие сроки восстановить кирпичную кладку вентиляционных каналов.

Кроме того, жители нескольких адресов пожаловались на несоответствующее качество холодного водоснабжения. Александр Белоусов поручил представителям Мособлводоканала провести промывку системы холодного водоснабжения с последующей проверкой качества воды по указанным адресам.

Личные приемы граждан в администрации округа проводятся на ежемесячной основе. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте администрации или по телефону 2-99-05.