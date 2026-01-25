Администрация проведет прием жителей в Химках

В Химках 28 января пройдет очередная административная встреча с жителями микрорайона Левобережный. Мероприятие состоится с 18:00 до 20:00 в школе № 29, расположенной по адресу: ул. Совхозная, д. 16, стр. 6.

«Выездные администрации всегда проводятся в местах, максимально приближенных к жителям. Наша школа находится в самом центре микрорайона, поэтому горожанам будет удобно добраться сюда после рабочего дня. Приглашаю всех прийти на встречу, чтобы лично задать волнующие вопросы профильным специалистам», — отметила муниципальный депутат и директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Этот формат стал популярным среди жителей, так как позволяет получить консультации по широкому кругу тем: от благоустройства и ЖКХ до социального обеспечения, безопасности и здравоохранения. Системный подход к организации таких встреч позволяет оперативно реагировать на запросы граждан и способствует повышению качества жизни во всем городском округе.