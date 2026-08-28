Администрация проинформирует жителей о статусе земель в Солнечногорске

Жителей деревень Коськово, Мошницы и прилегающих садоводческих товариществ в городском округе Солнечногорск проинформируют о статусе земельного участка площадью 50 гектаров в связи с поступившим обращением. Собственник территории подал документы на изменение вида разрешенного использования земельного участка с сельскохозяйственного на общественно-производственное.

Указанная территория не относится к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, по информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В настоящее время утвержденного проекта планировки территории не существует, разрешение на строительство не выдавалось.

Администрация городского округа Солнечногорск проведет разъяснительную работу с жителями по вопросу дальнейшего использования земельного участка. Дополнительная информация будет предоставлена после рассмотрения всех поступивших документов.