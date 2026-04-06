Администрация продолжит контролировать паводковую ситуацию в СНТ Ногинска

Администрация Богородского округа держит на постоянном контроле ситуацию с сезонным подтоплением в СНТ «Сирень», расположенном в микрорайоне Рузино-Бабенки города Ногинска. Территория исторически подвержена паводковым явлениям в связи с резким повышением уровня воды в реке Загребке.

В паводковый период администрация округа совместно с МБУ «Благосфера» проводит работы по увеличению сброса воды через Успенскую плотину на реке Клязьме. Это способствует снижению уровня воды и, как следствие, ускорению оттока воды из реки Загребки.

В целях предотвращения негативных последствий администрацией на регулярной основе проводятся превентивные мероприятия. В частности, осенью прошлого года совместно с жителями СНТ «Сирень» были проведены работы по уборке русла от веток, поваленных деревьев и бытового мусора, что позволило увеличить пропускную способность реки.

С жителями СНТ «Сирень» налажена постоянная круглосуточная связь. На данный момент эвакуация не требуется. Вместе с тем, администрацией подготовлен необходимый резерв сил и средств для оперативного реагирования в случае ухудшения обстановки или возникновения чрезвычайной ситуации.

При введении режима ЧС будет незамедлительно развернут пункт временного размещения, организована необходимая помощь по эвакуации. Для этого имеется вся требуемая техника, включая плавсредства, а также личный состав муниципального, регионального и федерального уровней.