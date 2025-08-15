Администрация Подольска провела встречу с жителями Южного микрорайона
Встречи в формате выездной администрации продолжают проводить в разных частях городского округа. На вопросы жителей Южного микрорайона ответили глава муниципалитета Григорий Артамонов, его заместители, представители ресурсоснабжающих предприятий и коллеги из регионального правительства.
Коренная подольчанка Анастасия Юмашева заметила положительные перемены за последние годы. «Много появилось парков благоустроенных, где можно не только погулять, провести время с детьми, можно заниматься спортом, как, например, в парке в Дубровицах. И в самом Подольске проводится много мероприятий, даже есть под открытым небом кинотеатр», — сказала она.
К профильным специалистам обращались по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. Приходили не только жители Южного, но и соседних микрорайонов.
Дарья Качалина живет в Межшоссейном и не первый раз посещает подобные встречи. «Этот формат ввели несколько лет назад, он очень удобен для жителей. Конечно же, взаимодействие со всеми комитетами, с главой города по важным вопросам — это большой плюс. Это ускоряет решение всех вопросов, особенно тех, которые сейчас актуальны для жителей», — отметила жительница Подольска.
Многие горожане выразили благодарность главе округа за уже проделанную работу. Среди них — Елена Медведева, проживающая на улице Космонавтов, 2. Ранее она обращалась к Григорию Артамонову с просьбой отремонтировать систему водоотведения в ее доме. Коммуникации восстановили.
Все обращения жителей зафиксированы и взяты в работу.