Администрация Подольска провела встречу с жителями Южного микрорайона

Встречи в формате выездной администрации продолжают проводить в разных частях городского округа. На вопросы жителей Южного микрорайона ответили глава муниципалитета Григорий Артамонов, его заместители, представители ресурсоснабжающих предприятий и коллеги из регионального правительства.

Коренная подольчанка Анастасия Юмашева заметила положительные перемены за последние годы. «Много появилось парков благоустроенных, где можно не только погулять, провести время с детьми, можно заниматься спортом, как, например, в парке в Дубровицах. И в самом Подольске проводится много мероприятий, даже есть под открытым небом кинотеатр», — сказала она.

К профильным специалистам обращались по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. Приходили не только жители Южного, но и соседних микрорайонов.