Администрация Подольска провела встречу с работниками трубного завода

Выездной прием администрации Подольска прошел на Климовском трубном заводе. Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов ответил на вопросы работников.

В обсуждении актуальных тем также принял участие исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Сотрудники предприятия интересовались состоянием жилищного фонда, качеством работы управляющих компаний, реализацией программы модернизации сетей теплоснабжения в микрорайоне и планами по улучшению дорожного инфраструктуры.

Помимо этого, затронули тему транспортной доступности для сотрудников трубного завода. Работники отметили, что необходимо расширить и благоустроить Бережковский проезд.

Профильные специалисты взяли в работу все обращения, которые поступили на встрече.

Отметим, губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил главам округов задачу регулярно встречаться с сотрудниками местных предприятий. Это поможет выявлять проблемы и решать их.

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