Администрация Подольска провела встречу с работниками хлебзавода

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с председателем Совета депутатов Алексеем Никулиным, депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и сотрудниками администрации провел встречу с коллективом предприятия «Коломенское поле». На нем трудятся более тысячи человек, большинство из которых — жители округа.

На встрече обсудили актуальные для работников вопросы. Особое внимание уделили работе общественного транспорта и возможности ликвидации пробки на съезде с Симферопольского шоссе в сторону Климовска. Также была затронута тема модернизации систем теплоснабжения, в частности текущие работы по переподключению сетей.

Главным вопросом стало отопление. В округе уже модернизировали три котельных и проложили 15 километров новых сетей. Программа модернизации рассчитана на два года, и работы по укладке труб, запланированные на текущий год, завершены. Благодаря теплой погоде удалось начать программу 2025 года: в зимний период будут укладывать новые трубы параллельно существующим теплосетям, на которые планируется переключить дома в следующем году.

Предприятие «Коломенское поле» открыло свое производство в Подольске в 2020 году и сейчас выпускает около 450 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Недавно здесь запустили производство шоколадных желейных конфет, а впереди запуск линии авторского круглого хлеба «Даниловский».

Григорий Артамонов подчеркнул, что большинство вопросов будет прорабатываться с профильными министерствами региона, и ни одно обращение не останется без внимания.

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