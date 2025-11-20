Администрация Подольска провела прием жителей микрорайона Львовский

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, его заместители и профильные специалисты провели выездной прием жителей микрорайона Львовский. Они ответили на вопросы про спортивные площадки, транспортную доступность, медицину и образование.

Среди вопросов — установка спортивной площадки в деревне Бородино.

«Лично пришлось обратиться к главе города, потому что без него никак не продвигался этот вопрос. Я очень доволен, что есть такой формат, потому что каждый раз к главе не подойдешь, а тут все специалисты сидят», — сказал Игорь Петикин, староста деревни Бородино.

Еще один вопрос — переход железнодорожных путей на станции Весенняя. Жители просили его усовершенствовать и сделать более удобным.

«Вот сегодня только узнала, как это будет — он будет крытый, запросили эскалаторы и лифты для маломобильных людей. Срок исполнения проекта — до 2028 года, глава сказал. Мне нравятся такие форматы, я каждый раз приезжаю», — уточнила Ирина Сафронова, староста деревни Сергеевка.

Жители деревни Холопово также попросили установить спортивную площадку. Глава округа Григорий Артамонов отметил, что объект появится в населенном пункте.

«Сделали детскую площадку в нашей деревни. Я староста с 2022 года, в 2024 добился строительства детской площадки, администрация помогает», — уточнил Сергей Бочкарев, староста деревни Холопово.

Все поступившие предложения и замечания были занесены в протокол. Работа по каждому из них уже ведется. Выездные администрации становятся эффективным инструментом обратной связи.